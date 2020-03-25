كليتان في أبوظبي ودبي ضمن أفضل 30 كلية للأعمال في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنٍفت كليتان للأعمال التجارية في دولة الإمارات في المركزين الأول والثاني إقليمياً وضمن أفضل 30 كلية في العالم، وذلك وفقاً للتصنيف الذي نشرته أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية بعنوان «أفضل كليات الأعمال التجارية في العالم لعام 2020».

فحصلت الكلية الدولية لإدارة الأعمال «انسياد» في أبوظبي على المركز الأول إقليمياً والــ 19 عالمياً.



ونالت «انسياد»- أبوظبي 92,86 درجة من أصل 100 درجة، كما حصلت على التصنيف «ِAA»، وهي من تصنيفات الدرجة المرتفعة.

فيما جاءت «كلية لندن للأعمال»- دبي في المركز الثاني إقليمياً والــ 31 عالمياً، حيث نالت 90,16 درجة، وحصلت على التصنيف «ِAA».

وتفوقت الكليتان معاً على كليات عالمية مرموقة مثل «مدرسة توك للأعمال» التي جاءت في المركز الــ 32 عالمياً و«انسياد»- سان فرانسيسكو، التي جاءت في المركز الـ 34.

وكانت صدارة التصنيف هذا العام من نصيب «كلية سلون للإدارة الأعمال» التابعة لــ «معهد ماساتشوستس للتقنية».