87% زيادة في عدد مستخدمين «إربان Urban»

المصدر: (دبي - البيان)

سجل تطبيق «إربان Urban» الذي ينقل رحلة الاستئجار بالكامل إلى المنصات الرقمية، زيادة بنسبة 87% في عدد المستخدمين يومياً في الإمارات بعد توجيهات التباعد الاجتماعي التي تنصح بها الجهات الرسمية في الدولة لمحاربة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك خلال فترة عشرة أيام بدءاً من يوم 8 مارس، ما يدل على تغير كبير في سلوك المستأجرين.

كما شهدت الشركة زيادة بنسبة 60% في مستخدمي التطبيق في الفترة ما بين 8 - 21 مارس.

وقال راشد الغرير، الرئيس التنفيذي والمؤسس لتطبيق «إربان»: «بينما تواصل الجهات الرسمية جهودها الجبّارة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، يعمل كل من المستأجرين والملّاك على التأقلم مع هذا الواقع الجديد.

ويستمر السكان في البحث عن وحدات للإيجار رغم حذرهم وحرصهم على الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، ما قد يقلق الملّاك خشية من إمكانية التأثير السلبي على سوق الإيجارات. وهنا يبرز دور Urban، المنصة الإلكترونية التي تجمع بين ملّاك العقارات والمستأجرين مباشرة، وتضمن تجربة سلسة تمكن المستخدمين من معاينة وحدات سكنية بجودة عالية».