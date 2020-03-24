«صحارى» يختتم حملة ترويجية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن «مركز صحارى»، وجهة التسوق والترفيه الرائدة في الشارقة، عن الفائزين في حملته الترويجية لربيع 2020. ومقابل إنفاق كل منهما 200 درهم فقط، فقد حالف الحظ شخصين للفوز بسيارتين جديدتين من طراز «BMW Z4»، بينما فاز 60 آخرون بقسائم مشتريات للأزياء بقيمة 2500 درهم لكل واحد منهم.

تم اختيار الفائزين خلال عملية سحب مباشر أجريت على دفعتين. وكان الفائزون المحظوظون قد تسوقوا في متاجر مركز صحارى، وأجريت السحوبات الرقمية بحضور ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحصل 60 متسوقاً محظوظاً على قسائم مشتريات من «جاك آند جونز» و«فيرو مودا»، وتأكيداً على التزامه بسعادة عملائه، يقوم مركز «صحارى» بانتظام بتنظيم هذه الحملات الترويجية لإثراء تجارب التسوق لهم، ومكافأتهم على ولائهم.