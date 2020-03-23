24.5 مليون عملية بحث عن «كلوروكين» عبر «غوغل»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

وصل عدد عمليات البحث عن كلمة «كلوروكين» في محرك بحث غوغل أمس إلى أكثر من 24.5 مليون عملية، وفقاً لبيانات غوغل وبالتزامن مع زيادة الاهتمام العالمي بالدواء في ظل حالة الذعر المستشري من «كورونا».

وأدى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حصول الدواء على الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الهيئة المسؤولة عن ترخيص الأدوية في الولايات المتحدة، كعلاج من فيروس كورونا إلى نمو عمليات البحث عن تاريخ وأصل ومركبات والتأثيرات الجانبية لهذا الدواء الذي طوره العالم الألماني هانس أندرساغ في 1934 كدواء للملاريا، وما زالت استخداماته محصورة في ذلك المجال منذ ذلك الوقت.

وأكد ترامب، في بيانه الصحفي الخميس الفائت عن آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، أن الكلوروكوين حصل على الموافقة كعلاج للفيروس من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الهيئة المسؤولة عن ترخيص الأدوية في أمريكا. وقال ترامب: «سنكون قادرين على إتاحة هذا الدواء على الفور تقريباً».

وكانت قد تمت الموافقة على الكلوروكين كعلاج للملاريا والتهاب المفاصل، حيث كانت إدارة الأغذية والأدوية واضحة في القول بأن هذا لا ينطبق على علاج الأشخاص المصابين بكورونا». وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على فاعلية الكلوروكين، لكنه يشكل جزءاً من التجارب المستمرة لإيجاد علاج للفيروس.

وقال البروفيسور ترودي لانغ، مدير شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد: «لكي نتوصل إلى معرفة الأدوية التي يمكنها معالجة العدوى الفيروسية، نحتاج إلى إجراء تجارب سريرية للحصول على الأدلة الكاملة لمعرفة إن كانت فعّالة أم لا».