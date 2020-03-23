«أمازون» تضاعف أجور العمل الإضافي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت «أمازون» أنها ضاعفت قيمة الأجور التي تمنحها عن ساعات العمل الإضافية للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة في شبكة مخازن ومستودعات الشركة بكافة أنحاء الولايات المتحدة. وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، أن «أمازون» قالت: «سيتقاضى كافة العاملين بنظام الساعة في شبكة المخازن التابعة لنا بالولايات المتحدة أجراً مضاعفاً عن كل ساعة إضافية يعملونها خلال أسبوع عمل».

وأضافت: «ستسري هذه الزيادة المؤقتة في أجر العمل الإضافي اعتباراً من 15 مارس وحتى 9 مايو 2020». وأوضحت أن العامل سيستحق هذه الزيادة المؤقتة إذا كانت ساعات العمل الإضافية بعد إتمام 40 ساعة عمل أساسية أسبوعياً.

يأتي هذا في أعقاب إعلان أصدرته «أمازون» الإثنين الماضي أعلنت فيه زيادة أجر العامل في مخازنها من 15 إلى 17 دولاراً عن الساعة الواحدة، حتى نهاية أبريل. وكانت الشركة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن خطط لتعيين 100,000 عامل إضافي، سواءً في مخازنها أو في خدمات التوصيل للمنازل، للوفاء بالزيادة الهائلة في الطلبات.