استطلاع البيان الاقتصادي: متانة البيئة الرقمية في الإمارات تُنجح العمل عن بُعد

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف استطلاع البيان الاقتصادي عن متانة البيئة التكنولوجية والرقمية في دولة الإمارات كونها عاملاً قوياً لنجاح نظام العمل عن بُعد، الذي بدأت به الدوائر الحكومية والشركات الخاصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان سؤال الاستطلاع للقراء هل تعتقد أن البنية التحتية التكنولوجية والرقمية في دولة الإمارات ستؤدي إلى نجاح نظام العمل عن بُعد، فأجاب 87% عبر موقع البيان الاقتصادي بـ«نعم»، فيما قال 13% منهم «لا»، وعلى «تويتر» أيّد 86% مقابل رفض 14%، وعبر «فيسبوك» أيّد 89% مقابل عدم تأييد 11% من المستطلعة آراؤهم.

ولفت شكري عيد، المدير التنفيذي لشركة «سيسكو» للأنظمة في منطقة الخليج إلى أن نتائج الاستطلاع تُظهر متانة البينة التكنولوجية والرقمية في الإمارات، عادّاً إياها السبب الأكبر وراء نجاح العمل عن بُعد، وواصفاً إياها بالأكثر تطوراً في المنطقة والأكثر تأهيلاً لتبني تقنيات العمل والتعليم عن بُعد وغيرها.

ونوّه بأن الإمارات أنفقت أموالاً ضخمة لتأسيس بنية تكنولوجية متميزة خلال سنوات طويلة، وها هي تحصد اليوم نتاج ما أنفقته، مبيناً أن نجاح نظام العمل عن بُعد يحتاج إلى 3 مقوّمات رئيسة، أولها توافر شبكات اتصالات قوية، وتوافر برامج اتصال مثل «فيديو كونفراس» أو «شات» وغيرها، إضافةً إلى توافر كافة متطلبات السرية والأمان وخاصةً أن الموظفين يعملون من منازلهم.

وأكد أن هذه المقومات متوافرة بقوة في الإمارات وخاصةً مع وجود بنية تكنولوجية ورقمية قوية، فضلاً عن تميز الدولة بوجود كبريات شركات أنظمة التكنولوجيا العالمية على أرضها، ما يسهّل لها تطبيق برامج وتقنيات العمل عن بُعد، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العالمية أتاحت خلال الفترة القليلة الماضية برامج اتصال مجانية ومنها منصة «ويبكس» لشركة «سيسكو»، المتاحة بالمجان في الإمارات، إضافةً إلى برامج للسرية والأمان التي ستؤدي إلى نجاح هذا النظام ونشر فكرته بشكل واسع.

وقدّر عيد أن نظامي العمل والتعليم عن بُعد قادمين لا محالة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن تداعيات فيروس «كورونا» عجّلت به ليس إلا، و«خلال الفترة الماضية شهدنا إرهاصات لهذا النظام وخاصةً مع تحول العديد من بيئات وجهات العمل في الإمارات ولا سيما في دبي وأبوظبي إلى بيئات عمل مرنة»، مفيداً بأن هذا النظام سوف ينتشر بقوة ولن يتم التراجع عنه بعد انقشاع تداعيات الفيروس، وسوف يصبح جزءاً من استمرار الأعمال وخاصةً أنه يزيد إنتاجية الموظفين ويطوّر من أدائهم.