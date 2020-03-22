«دو» تزيد سرعة الإنترنت حتى 500 ميغابت مجاناً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، زيادة سرعات الإنترنت لغاية 500 ميغابت في الثانية مجاناً وتمكين العملاء من التواصل عبر الإنترنت، تماشياً مع التوجيهات الحكومية بأهمية البقاء في المنزل والعمل عن بُعد، كما تقدم حزمة من العروض والخدمات الاستثنائية التي تتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجونه في عالم الاتصال وهم في منازلهم، دون الحاجة لزيارة متاجر الشركة، إضافة إلى أنها تتيح للعملاء الاستمتاع مجاناً بخدمات الفيديو حسب الطلب مع توفير مئات الأفلام لمشاهدتها مع العائلة، إضافةً إلى امتيازات وخدمات «أمازون برايم». وتواصل العملاء مع أحبائهم وأصدقائهم من خلال تطبيق (Voico UAE) لعملاء باقات الخدمات المنزلية أو الهاتف المتحرك.

وأكد فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال، أن هذه المبادرات تنبع من حرص الشركة على القيام بدور محوري والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في مساعيها لضمان صحة وسلامة سكان الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها دو أخيراً لدعم المؤسسات التعليمية في عملية التعلم عن بُعد، وتمكين مجتمعات الأعمال من العمل عن بُعد بشكل أكثر فعالية.

وقال: «إن تقديم مختلف أشكال الدعم لسكان الإمارات يعد جوهر عملياتنا وواحدة من الرؤى الاستراتيجية التي قامت عليها الشركة، وتكمن مهمتنا بالعمل على تزويد سكان الإمارات بحلول وتقنيات اتصال موثوق بها، تتيح لهم التواصل بكل سهولة ويسر مع عائلاتهم وأحبائهم».

وتشمل الخدمات التي يمكن للعملاء إنجازها عبر تطبيق دو أو الموقع الإلكتروني شراء شريحة دفع مسبق أو آجل، وشراء الأجهزة بأقساط شهرية أو بسعر التجزئة مباشرة، والاشتراك في خدمات الاتصال المنزلي وتبديل شريحة الاتصال أو الانتقال من باقات المؤسسات إلى باقات الأفراد وغير ذلك الكثير.

إضافة إلى ذلك، توفر دو للعملاء الحاليين والجدد مجموعة من الامتيازات الشرائية والترفيهية من خدمة أمازون برايم بشكل مجاني بما في ذلك خدمة التوصيل في اليوم التالي عند التسوق من أمازون، إضافة إلى مجموعة من أفلام ومسلسلات «أمازون الأصلية» وألعاب مجانية متميزة وغير ذلك الكثير.