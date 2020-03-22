الخطوط الكينية تخفّض رواتب الموظفين

المصدر: (نيروبي - د ب أ)

تعتزم شركة الخطوط الجوية الكينية «كينيا إيروايز» خفض رواتب المديرين التنفيذيين والموظفين ابتداءً من الشهر المقبل في ظل تراجع الإيرادات على خلفية جائحة «كورونا» المستجد.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، استناداً إلى مذكرة داخلية للشركة، أنه سيتم خفض راتب الرئيس التنفيذي، آلان كيلافوكا، بنسبة 80%، على أن يتم مراجعة هذا الخفض شهرياً، بينما سيُجرى خفض رواتب الإدارة العليا، بمن في ذلك أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 75 %.

وقال كيلاكوفا في المذكرة التي تم توجيهها لجميع العاملين أول من أمس، إن كافة العاملين سيواجهون بعض التخفيض في رواتبهم. وقال الرئيس التنفيذي في المذكرة إن الخطوط الجوية الكينية علّقت حوالي 65% من رحلاتها بسبب انخفاض الطلب على السفر الجوي، «وهذا يتغير كل ساعة.. أعداد الركاب لدينا تتناقص بشكلٍ كبير وأثرت بشكلٍ قوي على عائداتنا».

ويتماشى قرار الشركة بوقف رحلات الطيران وتخزين حوالي نصف أسطولها على المدى الطويل، مع خطوات مماثلة اتخذتها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة «كورونا»، وتواصل الانتشار على نطاق واسع. وحظرت العديد من الحكومات الرحلات الجوية من الدول الموبوءة، بالتزامن مع تراجع معدلات السفر في أنحاء العالم بهدف الحد من تفشي الوباء.