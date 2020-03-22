«باناسونيك» تعتزم وقف إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

تعتزم شركة «باناسونيك» اليابانية وقف الإنتاج في مصنع «جيكافاكتوري 1» لصناعة البطاريات الذي تديره بالشراكة مع شركة «تيسلا» في ولاية نيفادا الأمريكية لمدة 14 يوماً لحماية العاملين من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي إشيان رفيو» اليابانية دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات.

وسوف يتم تعليق إنتاج بطاريات لسيارات الطراز 3 الكهربائية التي تنتجها «تيسلا»، بعد فترة من التعديلات على المنشأة ابتداءً من 23 مارس الجاري، حسبما ذكرت أمس وكالة «بلومبيرغ». وأعلنت «تيسلا» أخيراً أنها سوف توقف الإنتاج في مصنعها الوحيد للتجميع في الولايات المتحدة، والذي يقع في كاليفورنيا اعتباراً من 23 مارس 2020.