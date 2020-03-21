«ويبرو» تطلق وحدة أعمال مايكروسوفت للتحوّل الرقمي

المصدر: بنغالور- البيان

أعلنت «ويبرو» المحدودة، وهي شركة عالميّة متخصصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليّات الأعمال، عن إطلاقها وحدة أعمال «مايكروسوفت».

وستركز الوحدة على تطوير ونشر حلول تستفيد من خدمات «مايكروسوفت» السحابية المؤسسية. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرةً لتحالف «ويبرو» العالمي الموسّع مع شركة «مايكروسوفت» لتسريع اعتماد السحابة والتحوّل الرقمي لعملائها في مختلف القطاعات.

تتكون وحدة أعمال «مايكروسوفت» في «ويبرو» من فريق من المستشارين والاختصاصيين المدرّبين والمرخّصين من «أزور». وستقدم الوحدة الجديدة حلولاً قائمة على النطاق ومسرعات للحلول، بما في ذلك:. «كلاود استوديو» من «ويبرو»، الذي يُتيح نقل مختلف أعباء العمل إلى «مايكروسوفت أزور» و«داتا» و«مايكروسوفت دايناميكس 365». ويعمل الاستوديو وفق مبدأ الحلول «كخدمة» للتحوّل إلى السحابة، مع أدواتٍ وتقنيات وعمليات معيارية.

. حل «لايف وورك سبايس» من «ويبرو» الذي يستفيد من حلول «مايكروسوفت مودرن وورك بلايس» و«مايكروسوفت 365» فضلاً عن الخدمة الذكية لفهم اللغات «إل يو آي إس» ومنصة «باور» من «مايكروسوفت» لمساعدة العملاء في الحصول على مكان عمل ذكي وجاهز للمستقبل، حيث يمكن الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال أي جهاز.

وقال بهانومورثي بي إم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «ويبرو» المحدودة: «ستساعد وحدة أعمال (مايكروسوفت) التي أنشأناها مؤخراً المؤسسات في تسريع رحلتها نحو الابتكار والتحديث من خلال الاستفادة من خبرة (ويبرو) العميقة في القطاعات، مقرونةً بعروض (مايكروسوفت) المستقبلية على مستوى المؤسسات. وبفضل هذه الشراكة، سنقدّم ابتكارات مشتركة في الخدمات ذات الصلة بهذا المجال من القطاع التي تركز على البيانات والتحليلات والأمن وتجارب العملاء/الموظفين».