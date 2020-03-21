«رافتر» تقدّم منصّة تعليمية مجانيّة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «رافتر» لتكنولوجيا التعليم العالي التي تتّخذ من وادي السيليكون مقراً لها أنّها ستوفّر منصّة المراسلات والتنبيهات الخاصة بها من دون تكلفة إضافيّة لغاية الأوّل من يوليو 2020 إلى الكليّات والجامعات، التي يواجه الكثير منها التعطيل واضطرابات نتيجة مخاوف انتشار فيروس «كوفيد-19». وتكون شبكة كلّ مؤسّسة خاصّة ومحصورة بمكوّنات المجموعة.

ويسمح التطبيق بالاتّصال الفوري بين إدارات الجامعات وطلابها من خلال منصّة قائمة على الجوال، ما يتيح إمكان إرسال الرسائل الفوريّة المباشرة إلى أجهزة الجوال الخاصّة بالطلاب.