رئيس كانتاس يدافع عن قراره التخلي عن ثلثي العاملين في الشركة بسبب كورونا

المصدر: (سيدني - د ب أ )

دافع آلان جويس الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية «كانتاس» أمس عن قراره التخلي عن ثلثي العاملين في الشركة، قائلاً إن تأثير فيروس كورونا المستجد في الطيران سيكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية.

ودانت النقابات إعلان جويس أنه سوف يعلق عمل 20 ألف موظف في كانتاس حتى نهاية مايو المقبل بعد إلغاء معظم الرحلات الداخلية وجميع الرحلات الدولية بعد 31 مارس.

وسيسمح جويس للعمال بالحصول على إجازات مدفوعة الأجر والحصول على بعض الإجازات مقدماً.

وقال جويس لهيئة الإذاعة الأسترالية إيه بي سي صباح أمس إن «هذه أسوأ أزمة مرت بها صناعة الطيران. وأنا أعلم أنه من المحتمل أن تكون أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية».

يشار إلى أن جويس هو الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في أستراليا، حيث حصل على 24 مليون دولار العام الماضي (13.9 مليون دولار أمريكي). وحققت الشركة أرباحاً بلغت 891 مليون دولار العام الماضي. وقال جويس إنه لن يأخذ أي راتب لبقية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.