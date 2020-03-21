النرويج تقدم ضمانات قروض لشركات الطيران

المصدر: أوسلو - د ب أ

تعتزم حكومة النرويج تقديم ضمانات قروض لشركات الطيران في البلاد لمساعدتها على تجاوز عواقب أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعرض كل من وزير المواصلات ووزيرة الاقتصاد في النرويج حزمة إنقاذ تقضي بأن تحصل خطوط الطيران النرويجية (نورويجيان) على ضمانات قروض بثلاثة مليارات كرونة نرويجية (253 مليون يورو). وتحصل شركة إس إيه إس للطيران على ضمانات بمبلغ 1.5 مليون كرونة.

غير أن النرويج وضعت شروطاً لضمانات قروضها وهي: أن تقدم الحكومة 90 % من هذه الضمانات في حال تمكنت بنوك خارجية ومؤسسات إقراض أو أطراف مالية أخرى أن تقدم قيمة 10 % المتبقية.

وألزمت خطوط طيران «نورويجيان» على خلفية أزمة كورونا 7300 من عامليها بعطلات إجبارية، كما ألزمت «إس إيه إس» عشرة آلاف من عامليها بهذه العطلات الإجبارية.