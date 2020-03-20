10 نصائح تجعل العمل من المنزل آمناً

01 تهيئة الأجهزة:

يحتاج المستخدمون عن بعد إلى المساعدة في تهيئة الأجهزة وتوصيلها بالخدمات اللازمة، لذا احرص على أن تكون كل الأجهزة ونظم التشغيل وتطبيقات البرمجيات محدثة بالكامل.

02 ترميز الأجهزة:

فعندما يعمل الناس من خارج المكاتب تزداد مخاطر فقدان أو سرقة الأجهزة، لذا احرص على ترميز أجهزتك.

03 إعداد اتصال آمن:

إن استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN يضمن أن كل البيانات التي تنتقل بين المستخدم في المنزل وبين شبكة المكتب مشفّرة ومحمية أثناء نقلها.

04 مسح وتأمين البريد الإلكتروني:

سيؤدي العمل من المنزل لارتفاع كبير في حجم الرسائل الإلكترونية، لذلك احرص على تحديث حماية البريد الإلكتروني.

05 تمكين فلترة الويب:

إن تطبيق قواعد فلترة الويب على الأجهزة تضمن وصول المستخدمين فقط إلى المحتوى المناسب للعمل، بينما تحميهم من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على برمجيات وروابط ضارة.

06 إتاحة استخدام التخزين السحابي للملفات والبيانات:

يتيح التخزين السحابي للأشخاص الوصول إلى بياناتهم حتى في حال عدم قدرة أجهزتهم على العمل عن بعد.

07 إدارة استخدام وسائل التخزين المتنقلة والأكسسوارات الأخرى:

من الممكن أن يزيد العمل من المنزل فرصة توصيل أجهزة غير آمنة بحاسوب العمل، قد يكون ذلك لنسخ البيانات إلى وصلة USB أو لشحن جهاز آخر، ما يعني أن من الجيد تمكين التحكم بالأجهزة ضمن حماية النقاط النهائية للتعامل مع تلك المخاطر.

08 التحكم بالأجهزة المحمولة:

إن الأجهزة المحمولة عرضة للسرقة أو الضياع، ويجب أن تكون قادراً على قفلها أو مسح البيانات عليها عن بعد في حال حدوث ذلك.

09 احرص على توفر طريقة للإبلاغ عن المشاكل الأمنية:

عند العمل من المنزل لا يمكن للشخص التوجه إلى موظفي تقنية المعلومات كلما واجهوا مشكلة. امنح الموظفين طريقة سهلة وسريعة للإبلاغ عن مشاكل الأمن.

10 تأكد من التعرف على حلول تقنية المعلومات المقلدة:

في ظل العدد الكبير من الأشخاص، الذين يعملون من المنزل تكثر نسبة تقليد تقنية المعلومات، لذا يجب التمييز بين التقنيات الأصلية والمقلدة.

في ظل المخاوف حيال تفشي فيروس «كورونا»، والحاجة إلى مواصلة الموظفين المعرضين للخطر العمل بعيداً عن المكاتب، أصبح العمل من المنزل في مقدمة اهتمامات الجميع. وفي هذا الصدد، وجه هاريش تشيب، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة «سوفوس»، 10 نصائح تبقي المستخدمين آمنين وهم يعملون من منازلهم. (دبي - البيان)