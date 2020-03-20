كورونا يجبر "لوفتهانزا" على خفض رحلاتها إلى 5%

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران قبل الإعلان عن نتائجها لعام 2019 أنها سوف تسير 05% من رحلاتها المجدولة حتى 19 أبريل المقبل، حيث يبدو أن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على الشركة أكبر من المتوقع.

وهناك نحو 700 طائرة من بين أسطول الشركة البالغ 763 طائرة على الأرض حالياً، حيث إن الرحلات الدولية الوحيدة المتبقية يتم تسييرها من فرانكفورت، بالإضافة إلى 03 رحلات أسبوعياً من زيوريخ من جانب الشركة الفرعية السويسرية.وفي ميونيخ، تقوم شركة «لوفتهانزا سيتي لاين» بتسيير رحلات جوية قصيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كارستين شبور إنه من المبكر التنبؤ بتأثير أزمة تفشي «كورونا» على أداء الشركة هذا العام.