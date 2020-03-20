دراسة:07% زيادة باستهلاك تطبيقات الهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية بسبب «كورونا»

المصدر: (سيئول - د ب أ)

أظهرت بيانات جرى نشرها، أمس، ازدياد الوقت الذي يمضيه المواطنون في استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، خلال فبراير الماضي، في ظل تفشي فيروس «كورونا».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء أن شركة «آب آني» المعنية بتحليل البيانات المتعلقة بالهواتف المحمولة، توصلت إلى أن مواطني كوريا الجنوبية أمضوا متوسط 3.9 ساعات في استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة في فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 07% مقارنة بالعام الماضي.

وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الوقت الذي يمضيه مواطنوها في استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بواقع 5 ساعات، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بواقع 3.5 ساعات.وقالت شركة «آب آني» إنه في ظل مطالبة المزيد من الدول لمواطنيها بالحد من أنشطتهم الخارجية وزيادة معدلات العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس «كورونا»، تزايد استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.