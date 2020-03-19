قصر الإمارات يسخر إمكانيته البشرية لدعم الإجراءات الاحترازية في الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إدارة شركة " فندق قصر الإمارات " عن تسخير إمكاناتها البشرية والأعمال اللوجستية كافة كالنقل و التنظيف والخدمات لدعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث..

و أكدت إدارة شركة القصر أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع المسؤولية المجتمعية للشركة و حرصها المتواصل على دعم ومساندة الجهود الوطنية كافة لكل ما فيه صالح المجتمع وخدمته.

و أوضحت أنه جرى تدريب أعداد من الكوادر البشرية العاملة في " قصر الإمارات " وتأهيلها للتعامل مع طبيعة الخدمات التي ستقدمهما وأصبحت جاهزة للانخراط في الميدان ومعاونة فرق العمل المتواجدة في مختلف المواقع في الدولة.