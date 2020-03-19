خطط خدمية للدوائر المحلية للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين

المصدر: متابعة - البيان

واصلت المؤسسات الاقتصادية في الدولة إجراءاتها من خلال خطط متكاملة وجاهزية خدماتها الذكية وتنوعها لتوفير تجربة ثرية وسهلة وسريعة للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين. ودعت غرفة تجارة وصناعة دبي مجتمع الأعمال إلى توفير وقتهم وجهدهم والاستفادة من شريحة واسعة ومتكاملة من الخدمات الذكية التي توفرها بسلاسة في مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة تسعى إلى الريادة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، لتساهم في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة، وتوفير حلول مبتكرة لجميع التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال.

وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك جاهزيتها لتطبيق خطة استمرارية الأعمال وسياسة العمل عن بعد في ظل نجاحها في تطبيق المرحلة التجريبية من خطة العمل عن بعد للوظائف الإدارية بنجاح خلال الأيام الماضية.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تنفيذ خطة العمل عن بعد بالهيئة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة وسياسة الدولة المتعلقة بمواجهة الطوارئ والأزمات وتفشي الأمراض والأوبئة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

خدمات الشارقة

وأعلن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن تقديم خدماته لكافة المستثمرين دون مراجعة المركز، وذلك من خلال تواصل المستثمر مع المركز عبر الهاتف، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده لضمان استمرار أعمال المتعاملين والمستثمرين وحماية مصالحهم.

كما أعلن مركز إكسبو الشارقة عن انتهاء كافة العمليات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة موظفي المركز، والذي سيبدأ اليوم ويستمر حتى الأول من أبريل المقبل ودعا مركز إكسبو الشارقة، كافة متعامليه إلى استخدام منصات المركز الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي على الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية.

قطعت منطقة عجمان الحرة شوطاً طويلاً في مجال رقمنة خدماتها، حيث يمكن للمتعاملين تأسيس ومتابعة أعمالهم عن بعد ومن أي مكان في العالم وإنجاز أكثر من 150 خدمة عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني وحث المتعاملين على التواصل مع المنطقة عبر البريد الإلكتروني أو أي من وسائل التواصل الإلكترونية الأخرى.