«إيرباص» توقف مصانعها مؤقتاً

المصدر: (أمستردام – البيان)

اتخذت شركة إيرباص عقب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها كل من الحكومة الفرنسية والإسبانية للحد من تفشي فيروس كورونا، قراراً بإيقاف جميع عمليات التصنيع والتجميع بشكل مؤقت في مصانعها وخطوط تجميعها النهائية في فرنسا وإسبانيا وذلك لمدة أربعة أيام، إذ سيتيح هذا الإجراء تطبيق شروط الصحة والسلامة من حيث النظافة والتعقيم وغيرها من الإجراءات اللازمة لترك مسافات آمنة، فضلاً عن تحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة، وستعمل إيرباص على زيادة نسبة العمل عن بعد للموظفين إلى أقصى درجة ممكنة.