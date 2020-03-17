حساسات لدعم صحة وكفاءة الموظفين

المصدر: (آيندهوفن - البيان)

أطلقت سيجنيفاي، الشركة المتخصصة عالمياً في حلول وأنظمة الإضاءة، حزم جديدة من حساسات الاستشعار المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء من «فيليبس»، والتي تقوم بجمع وتوفير البيانات من خلال ربطها بنظم الإضاءة وواجهات برمجة تطبيقات مراقبة بيئة العمل المتصلة بنظامها Interact Office للمكاتب الذكية. وستتيح حساسات الاستشعار الجديدة المبتكرة للشركات مراقبة بيئات عملها المكتبية وتحسين ظروف العمل الصحية ومستويات راحة الموظفين.

وتعمل باقة الحساسات الاستشعارية الجديدة على تغطية المساحات الداخلية عبر تقنية البلوتوث لتقديم بيانات حول الأشخاص الموجودين في المكاتب وعددهم ودرجات الحرارة (على مستوى الغرفة والطاولات المكتبية)، إلى جانب معدلات الضوضاء ومستوى الإضاءة الطبيعية ونسبة الرطوبة.