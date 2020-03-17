المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، عن الافتتاح الرسمي لأول محطة من طراز أدنوك «On The go» لخدمة المناطق السكنية في منطقة البطين بأبوظبي.

يذكر أنه تم الكشف عن المفهوم الجديد للمحطات خلال فعاليات أديبك في شهر نوفمبر من العام 2019، حيث قام فريق العمل المتخصص بشركة أدنوك للتوزيع بتصميم محطة أدنوك «On The go» وتنفيذها محلياً، وتتميز محطات هذا الطراز بوجود متجر يتيح للعملاء التسوق دون مغادرة المركبة.

وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، تتيح المحطة الجديدة للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز حاسوب لوحي من مركباتهم، ثم استلام مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

يذكر أن محطات أدنوك «On The go» تتميز بالتصميم المرن، حيث يتباين تصميم كل منها من حيث الحجم، وعدد المضخات، وفئة متجر واحة أدنوك وفقاً لاحتياجات المنطقة المحيطة بها. تم افتتاح محطة أدنوك «On The go» في البطين لتكون الأولى ضمن خطة الشركة التوسُّعية للعام 2020.