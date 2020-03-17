«طلبات» تقدم خدماتها دون تلامس

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «طلبات»، منصة طلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، أمس عن تقديمها خدمة توصيل الطلبات من دون تلامس لأي عميل يشتري ويسدد قيمة طلبه عبر الإنترنت.

وأطلقت «طلبات» هذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العملاء وعمال التوصيل على حد سواء. ولتفعيل الخدمة، يتعين على العميل انتقاء خيار الدفع عبر الإنترنت.

والطريقة تبدأ عندما يصل عامل توصيل الطلبات إلى مكان التسليم، يضع الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو يطرق على الباب، ويبتعد عنه مسافة آمنة (5 أمتار). وينتظر العامل بعدها حتى يستلم العميل الطلب ويغلق الباب وراءه قبل المغادرة لتسليم الطلب التالي.

إضافة إلى ذلك، ستوزع «طلبات» أيضاً بطاقات يمكن للعملاء تعليقها على أبوابهم إذا أرادوا.