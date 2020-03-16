روبوت يقيس الحرارة في مصاهر «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن الفريق الفائز بمسابقة «الروبوت» السنوي لعام 2020. تقام هذه المسابقة بين طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات، من أجل تصميم وبناء روبوت صناعي شبه مستقل أو طائرة بدون طيار لاستخدامه في قياس الحرارة بمصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

شارك في المسابقة فريقان من جامعة أبوظبي، وفريقان آخران من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق من جامعة هيريوت وات في دبي، حيث حاز المركز الأول والثاني فريقان من جامعة أبوظبي، بينما، حاز فريق من الجامعة الأمريكية في الشارقة المركز الثالث.

وسيستخدم الروبوت شبه المستقل، الذي ابتكره فريق من جامعة أبوظبي في مصاهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» من أجل قياس درجة حرارة معدات المصانع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. ومن شأن الروبوت تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في الأجواء عالية الحرارة. كما ستسهم هذه التقنية في تعزيز جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المستمرة لاستخدام حلول البيانات الضخمة في العديد من عملياتها، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات التحويلية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تشهد البيانات الضخمة والروبوتات أهمية متزايدة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفي العديد من الصناعات الأخرى. ويتمثل هدفنا من هذه المسابقة في منح العقول الشابة فرصة التعرف على الإمكانات العالمية التحويلية، التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الإماراتية وتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة.