المصدر: (سانت جالن - د ب أ)

توقع خبراء الاقتصاد تراجعاً حاداً في مبيعات السيارات غربي أوروبا بسبب جائحة كورونا المستجد. وجاء في دراسة لمعهد «كاستمر إنسايت» السويسري لأبحاث السوق أن أسواقاً رئيسة مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ستشهد تراجعاً ملحوظاً في مبيعات السيارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع الدراسة أن تتراجع مبيعات السيارات في ألمانيا وحدها بواقع نصف مليون سيارة. وقال المشرف على الدراسة، فيرديناند دوجنهوفر، إنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات في غرب أوروبا هذا العام بنسبة 11 % إلى 12.7 مليون سيارة مقارنة بالعام الماضي. وأشار دوجنهوفر إلى أن هذا التوقع ينطبق في حالة سيناريو متفائل يفترض عودة الحياة العامة إلى طبيعتها في غضون ثلاثة أشهر.

يُذكر أنه كان من المتوقع حدوث تراجع في سوق السيارات الأوروبية حتى بدون أزمة كورونا. وتتوقع الدراسة ألا يتمكن سوق السيارات الأوروبي من العودة إلى الوضع الذي كان عليه عام 2019 قبل عام 2030.