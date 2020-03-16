دبي تتصدّر مدن العالم في احتضان الأبراج شاهقة الارتفاع

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «Official-canada-eta.com» أن دبي تتصدر مدن العالم في احتضان الأبراج شاهقة الارتفاع. جاء ذلك في دراسة تحليلية للموقع حول ناطحات السحاب القائمة في جميع أنحاء العالم والخطط المقترحة لخطوط أفق المستقبل.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع «ترافيل ديلي نيوز»، أن دبي تحمل الرقم القياسي لأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة، وهي في سبيلها لزيادة عدد الأبراج شاهقة الارتفاع بنسبة 80% في المستقبل، مضيفاً إن السباق المعماري لبناء أطول المباني في العالم كان ملحمة مستمرة حيث تواصل البلدان الكشف عن خطط جديدة لأحدث المباني علواً، ونتيجة لذلك، توسعت المدن طولاً وعرضاً وأخذ السياح يتهافتون بالآلاف على زيارة أماكن الجذب الأيقونية هذه.

وكشف التقرير عن مدى التطور الذي حققته دبي في زمن قياسي قصير، قائلاً، إن المدينة كانت منذ عقدين من الزمن مجرد ميناء صغير وادع، ولكنها تتقدم بسرعة إلى اليوم، وقد مرت بمرحلة نمو حضري سريع وأصبحت صاحبة لقب أطول مبنى في العالم - برج خليفة الذي يعلو هيكله المتميز شاهقاً على ارتفاع 829 متراً.