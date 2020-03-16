13 مشروعاً قيد الإنجاز لـ «دانوب العقاريّة» في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «دانوب العقاريّة» أن عدد مشاريعها المنجزة والتي ما تزال قيد الإنجاز في إمارة دبي قد ارتفع إلى 13 مشروعاً بعدما أطلقت الأسبوع الماضي مشروع «أوليفز». وتضم تلك المشروعات مجتمعة 6194 وحدة سكنية تجاوزت قيمة مبيعاتها 4.5 مليارات درهم.

ويضم مشروع «أوليفز» 741 وحدة سكنية متنوعة المساحات، ويقع المشروع بمنطقة ورسان الأولى على مقربة من السوق الصيني «دراجون مارت» والمدينة العالمية الشهيرتين، ويتميز بسهولة الوصول إليه عبر طريق الشيخ محمد بن زايد.

وتعد «دانوب العقاريّة» من أوائل شركات التطوير العقاري في دبي وأسست في 1993 وركزت جهودها على تطوير مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود.