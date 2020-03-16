«بيئة» شريكاً لإدارة نفايات «مطار دبي الدولي» و«وورلد سنترال»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «بيئة» عن اختيارها شريكاً لإدارة النفايات لكل من مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بأعداد المسافرين الدوليين، ومطار دبي وورلد سنترال.

وعلاوة على إدارة كل من عمليات إدارة النفايات الجوية والبرية، بما في ذلك النفايات غير الخطرة والخطرة وزيوت الطهي المستخدم وزيوت المحركات وجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، ستعمل «بيئة» بالتعاون مع فريق إدارة مرافق مطارات دبي للتعامل والتخلص من جميع النفايات الناتجة عن الأمتعة الزائدة والمواد المصادرة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة: تواصل «بيئة» ريادتها كأحد أكبر مزودي الخدمات البيئية في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من تركيزها المنصب على تعزيز جودة الحياة المستدامة في المنطقة، ويشكل اختيارنا كشريك لإدارة النفايات في مطارات دبي إنجازاً بارزاً يضاف إلى سجل الشركة الحافل.

ورحب هوزيه أوير، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والعمليات في مطارات دبي، بالتعاون مع شركة «بيئة»، لا سيما أنه يأتي في أعقاب حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنتر.