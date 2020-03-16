«بيت.كوم» يعلن عن توفير فرص عمل عبر الإنترنت

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن توفير إعلانات وظائف مجانية لأصحاب العمل في المنطقة، وذلك في إطار الجهود الهادفة لمواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة، قد يسببها فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أكثر عبر الإنترنت، ودعم عمليات التوظيف عبر المنطقة.

ومع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، باتت الشركات أكثر اعتماداً على التقنيات الافتراضية، بهدف الحد من الأنشطة التي قد تزيد مخاطر الإصابة بالفيروس، مثل التجمعات الكبيرة والفعاليات التقليدية.

من ناحية أخرى، تزايد لجوء الباحثين عن عمل لاستخدام شبكة الإنترنت، حيث شهد «بيت.كوم»، زيادة في استخدام الأشخاص لخدمات الموقع بنسبة 24.46 % منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، أي بما معدله 1.5 مليون مشاهدة للموقع في اليوم الواحد.