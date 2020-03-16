الإمارات رائدة في رفع مهارات العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مؤسسة «PwC» في استطلاعها السنوي الثالث والعشرين للرؤساء التنفيذيين خلال منتدى دافوس 2020 الشهر الماضي، أن الإمارات كانت واحدة من الدول الأولى والرائدة على مستوى العالم التي شاركت بفاعلية وقدّمت الدعم لمبادرة رفع المهارات العالمية.

وقالت المؤسسة إن التغلب على التقسيم الهيكلي في سوق العمل والتأكد من دمج الإماراتيين في القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية لرؤية الحكومة، وهذا يتطلب التركيز على تنمية وتطوير الإماراتيين ليصبحوا قادة للأعمال في المستقبل، لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.

وتنعكس هذه الرؤية لرفع مستوى المهارات من خلال جهود الشركات في جميع أنحاء المنطقة.