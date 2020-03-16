«إياتا» يطالب بمعالجة الأداء المالي لشركات الطيران

المصدر: دبي - البيان

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بالاستعداد جيداً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والاستجابة بشكل سريع لمعالجة الأداء المالي المتراجع لشركات الطيران، واتباع توصيات منظمة الصحة العالمية.

تأتي هذه الدعوات في أعقاب قرار الحكومة الأمريكية بخصوص حظر دخول المواطنين غير الأمريكيين والأفراد ممن لا يملكون إقامة دائمة شرعية في الولايات المتحدة، والذين كانوا في منطقة شنغن خلال الأيام الـ14 الماضية قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة. وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: نشهد فترة استثنائية تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع العالمي.