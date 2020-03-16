«إس.تي.سي» تمنح أكثر من 3 آلاف موظف وموظفة العمل عن بعد

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس.تي.سي» أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي، أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد، وذلك تلمساً لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية.

وسبق أن بادرت الشركة بإتاحة العمل عن بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصاً على سلامة جميع منسوبيها.

ووفقاً لتصنيف مجلة فوربس، تحتل «إس.تي.سي» مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقمية عالمياً والأولى في المنطقة. ووفقا لأحدث بيانات متاحة، فإن عدد موظفيها يبلغ 17 ألف موظف.