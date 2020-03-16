تدوير 48 ألف قطعة مقلدة بجمارك دبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

قامت جمارك دبي، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بإتلاف وتدوير 48 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 42.184 ألف قطعة مقلدة لــ APPLE بقيمة 861 ألف درهم.

وعززت جمارك دبي تعاونها مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ لا يقتصر التعاون على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، فقط، وإنما في تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الدائرة، لاطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة، التي تستخدم في تقليد البضائع.

وبلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 ملايين درهم، وتم إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال 2019 نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%.

وقال أحمد محبوب مصبح مدبر عام جمارك دبي، تعمل الدائرة على محاربة السلع المقلدة بكل الطرق والتصدي لممارسات غير شرعية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية للشركات، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي توثر سلباً على الاقتصاد ونموه المستدام.

وأكد أن الدائرة تعمل وضمن استراتيجيتها على تحقيق رؤيتها في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال تنفيذها للقوانين الخاصة بحماية السلع الأصلية ودعم أصحاب العلامات التجارية، وذلك لحماية البيئة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تضافر الجهود الأمنية والتوعوية للقضاء على هذه الآفة والحد انتشارها، وتأثيرها على النمو الاقتصادي، حيث إن هذه الظاهرة تكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة، وتعيق انتعاش قطاع التجزئة.