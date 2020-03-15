كورونا يشطب 2000 وظيفة في «كيه إل إم» للطيران

المصدر: (امستردام - د ب أ)

تعتزم شركة «كيه إل إم» الهولندية للطيران شطب ما يصل إلى 2000 وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا على حركة النقل الجوي في العالم.

وأعلنت الشركة في ساعة متأخرة مساء أمس الأول أنها اضطرت إلى إلغاء العديد من الرحلات، وأن تقليص ساعات الدوام صار أمراً لا يمكن تفاديه، وعزت قرارها بشطب هذه الوظائف إلى عوامل تشمل قرار الولايات المتحدة وقف الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، باستثناء بريطانيا.

وقالت الشركة في بيان: «وضعتنا التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة في أزمة لم تتضح أبعادها حتى الآن، ومن المؤكد أن على /كيه إل إم/ أن تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الموقف غير المعتاد». وأضافت الشركة أنها اضطرت إلى إلغاء ما لا يقل عن 25% من رحلاتها في مارس الجاري، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 40% في الفترة بين أبريل إلى يونيو المقبلين.