«آبل» تغلق كل متاجرها خارج الصين

المصدر: (سان فرانسيسكو- أ ف ب)

تعتزم مجموعة «آبل»، إغلاق متاجرها كافة خارج الصين، حتى 27 مارس، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن رئيسها، تيم كوك.

وقال كوك إن الشركة تعلّمت من الخطوات التي اتبعتها الصين، حيث أعادت المجموعة الأميركية العملاقة أخيراً فتح متاجرها. ولفت في بيان إلى أن «إحدى هذه العبر، هي أن الطريقة الأنجع للحد من مخاطر تفشي الفيروس، تكمن في تقليص كثافة الأشخاص، وزيادة المسافة الفاصلة بينهم في المجتمع».

كذلك أشار رئيس المجموعة الأميركية، إلى أن متاجر «آبل» الإلكترونية، ستبقى مفتوحة، فيما سيواصل العاملون خارج الصين، ممارسة مهامهم خارج المكاتب عند الإمكان. وتضم المجموعة، ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حوالى 500 متجر في 24 بلداً حول العالم.