«فوناج» تبحث مستقبل الاتصالات في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة «فوناج» المتخصصة عالمياً في الاتصالات السحابية في قطاع الأعمال، في دبي أمسية «فوناج سوشيالز»، وهو حدث حصري لقيادة الفكر يجمع قادة التكنولوجيا والأعمال المحليين، أقيم في منتجع «فور سيزونز» في جميرا بيتش.

شارك الرؤساء التنفيذيون من شركة «فوناج» وقادة الأعمال الذين يستفيدون حالياً من منصة واجهة برمجة التطبيقات من «فوناج» («ذا فوناج إيه بيه آي بلاتفورم») أفكارهم حول كيف تقوم تقنيات الاتصالات الناشئة بإحداث ثورة في تجربة العملاء وتحوّل الطريقة التي تعمل بها الشركات اليوم. ومن خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات من «فوناج»، يمكن للشركات التفاعل بشكل أفضل مع عملائها في الوقت الفعلي، من أي مكان في العالم.

وقدم عمر جافيد، رئيس مجموعة «إيه بيه آي بلاتفورم» في «فوناج»، عرضاً تقديمياً رئيسياً مسلّطاً الضوء على بعض الأمثلة حول كيف تغيّر تقنيات الاتصالات المبتكرة تجربة العملاء اليوم، وكيف ستعزز الطريقة التي تعمل بها الشركات مع العملاء في المستقبل.