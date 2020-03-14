سونيفا ستارز يستقدم أفضل المواهب العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت منتجعات سونيفا في جزر المالديف وتايلاند بمشاركة خبراء من الإمارات مؤخراً، باقةً من التجارب الاستثنائية والأنشطة المشوّقة، وخلال هذا العام أطلقت منتجعات سونيفا برنامج سونيفا ستارز السنوي الجديد.

وقال سونو شيفداساني، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سونيفا: لا شكّ أنّ برنامج سونيفا ستارز الجديد الذي يقوم على استضافة خبراء مرموقين وتقديم تجارب فريدة، هو امتداد لفلسفتنا المتمثلة بـ«الترف الذكي»، ومع التركيز على أكثر الفترات ازدحاماً في منتجعات سونيفا الثلاثة في جزر المالديف وتايلاند، حيث بإمكان ضيوفنا أن يتأكدوا من أنهم سيعيشون أكثر التجارب تشويقاً وتنوعاً منذ لحظة وصولهم.

ويركز برنامج سونيفا ستارز على خمس فترات رئيسية خلال العام، بما فيها عطلة عيد الفصح وأعياد أغسطس ونصف أكتوبر واحتفالات نهاية العام، ويشمل البرنامج السنوي الجديد استضافة مجموعة من الخبراء الملهمين والأشخاص الذين عاشوا تجارب نادرة لإرضاء مختلف الأذواق والاهتمامات، بدءاً من مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً والمستكشفين الجريئين والأبطال الرياضيين، ووصولاً إلى كبار المعالجين والمتحدثين التحفيزيين والطهاة الحائزين على نجوم ميشلان.