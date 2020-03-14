«إنفينيتي» تقدم عرضاً لعملاء «دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن التوصل إلى شراكة مع بنك دبي الإسلامي، لتقديم عرض استثنائي إلى عملاء البنك الذين يرغبون في شراء سيارات تحمل علامة إنفينيتي.

ويمكن اليوم للراغبين في استبدال سياراتهم الاستفادة من العرض الاستثنائي في عطلة نهاية الأسبوع، والذي يشتمل على خصم يصل إلى 15,000 درهم، وأدنى معدل مرابحة بنسبة 2.2% (تطبق الشروط والأحكام)، وتأجيل الدفعة الأولى بعد 120 يوماً، وتحديدها بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا العرض في إطار حرص إنفينيتي والتزامها تقديم أفضل العروض لعملائها الذين يتطلعون لتجربة قيادة سيارة قوية وجذابة.