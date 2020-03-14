استطلاع: تجار التجزئة في ألمانيا يعانون من تراجع الطلب و العملاء

المصدر: (برلين - د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن الكثير من تجار التجزئة في ألمانيا يعانون حالياً من تراجع في عدد العملاء والطلب بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني للتجارة وشمل نحو 700 شركة تجارية، أن نحو ثلثي شركات تجارة التجزئة تشكو من تراجع المبيعات، كما شكت أكثر من 50% من الشركات من تراجع ملحوظ في عدد العملاء.

وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع التجار على نطاق واسع استمرار تدهور الوضع، حيث يتوقع نحو ثلثي الذين شملهم الاستطلاع انخفاض الطلب أيضاً خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع نحو نصفهم تراجعاً ملحوظاً في النشاط التجاري.