«اير فرانس-كيه إل إم» تعزز احتياطيها النقدي

المصدر: (باريس - د ب أ )

تعمل شركة الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس - كيه إل إم» على تعزيز احتياطيها النقدي والاستعداد لوقف رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة، في أعقاب الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول الأوروبيين إلى الأراضي الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن شركة الطيران سحبت 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من تسهيلات ائتمانية دائرة، لتصل السيولة المتاحة لديها إلى 5.5 مليارات يورو، وفقاً لبيان صدر امس الجمعة.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على المرونة المالية والحد من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على الأرباح. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 8.4 % قبل أن تتراجع في وقت لاحق.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 40 % منذ بداية الشهر الجاري. وقال وزير المالية برونو لو مير في مقابلة مع قناة التلفزيون الفرنسية «آر إم سي»، إن «اير فرانس - كيه إل إم»، التي تمتلك فرنسا وهولندا حصصاً من أسهمها، ستحصل على المساعدة من الحكومة إذا لزم الأمر، ووصف الوزير الحظر الأمريكي على الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي، واستثناء المملكة المتحدة منه، بأنه «انحراف».