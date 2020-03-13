معهد دبي العقاري ينظّم 3 مخيمات للابتكار

المصدر: دبي - البيان

عقد معهد دبي العقاري 3 مخيمات للابتكار لثلاثة أطراف مختلفة على مدى ثلاثة أيام متتالية، وذلك من خلال مشاركته في الفعاليات التي أقامتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمناسبة أسبوع الابتكار المخصص لمدينة دبي ضمن فعاليات شهر الابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار أجندة متكاملة وضعتها قطاعات الدائرة لدعم رؤى القيادة الرشيدة في الدولة لدعم الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وخصص اليوم الأول من هذه الفعاليات لموظفي الدائرة، بينما شارك في اليوم الثاني متعاملوها. وشهد المخيمان مناقشة خطة تطوير الدائرة لدعم جاهزيتها للخمسين عاماً المقبلة، بينما ناقش المخيم الثالث البحوث التي تعمل على خدمة البيئة العقارية في المستقبل. وحرص منظمو الفعاليات الثلاث على تدوين ملاحظات المتعاملين والمشاركين من أجل وضع خطة متكاملة، تسهم بدورها في دعم استراتيجية أراضي دبي، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: «لقد حملت المخيمات الثلاثة شعاراً واحداً، وهو «الابتكار من أجل الاستعداد للخمسين عاماً»، حيث أردنا الجمع بين فعالية وطنية مهمة، وهي أسبوع الابتكار من جهة، وبين استراتيجية وطنية سترسم معالم مستقبلنا خلال نصف قرن من الزمان.

ويساعدنا هذا التخطيط الاستباقي على صياغة أجندة واضحة المعالم تشارك في تحقيقها كافة الأطراف المعنية بعملياتنا وأنشطتنا، بدءاً من الموظفين والكوادر الأكاديمية، وحتى جمهور المتعاملين المستفيدين من خدمات الدائرة. لقد كانت النتائج مثمرة للغاية، وأمكننا جمع الكثير من الأفكار التي يمكن الاستفادة منها في صياغة وتعديل وإثراء برامجنا الحالية والمستقبلية».