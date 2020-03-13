«مورغان ستانلي» يحذر من تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

حذّر تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي من تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي بنسبة 9% بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين كان المحللون يتوقعون قبل تفشي الفيروس تراجع المبيعات بما يتراوح بين 2.1% فقط.

ويتوقّع آدم جونز خبير اقتصاديات السيارات في بنك مورغان ستانلي تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى 15.5 مليون سيارة مقابل 17.1 مليون سيارة في العام الماضي، في حين تتوقع شرك إل.إم.سي تراجع المبيعات من المركبات الخفيفة خلال العام الحالي إلى 16.5 مليون سيارة مقابل 16.8 مليون سيارة في العام الماضي.