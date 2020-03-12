تطبيق للوقت الإضافي بمواقف مول الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أدخل «مول الإمارات» خدمة مواقف السيارات الذكية على تطبيق الهواتف المحمولة الخاص به، لتسهيل دخول وخروج الزوار وضمان ركن سياراتهم بسلاسة.

انطلقت هذه الخدمة في 10 فبراير، حيث أصبح بإمكان الزبائن بعد تحميلهم التطبيق تسجيل سياراتهم تحت خانة «مواقف السيارات» لاستخدام الدخول والخروج الأوتوماتيكي بمجرد وصولهم أمام الحواجز المخصصة على مداخل ومخارج مواقف السيارات في «مول الإمارات».

وتتيح خدمة مواقف السيارات الذكية عملية الدفع عبر التطبيق، حيث يمكن للزبائن إدخال معلومات الدفع الخاصة بهم، وفي حال تجاوز الوقت الذي أمضوه داخل مركز التسوق الحد الأقصى المسموح به للوقوف المجاني، سيقوم التطبيق أوتوماتيكياً باقتطاع المبلغ المستحق مقابل الوقت الإضافي للوقوف من حسابهم.