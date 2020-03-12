الإمارات تشهد أول معاملة للدفع برمز الاستجابة السريعة

المصدر: دبي - البيان

نفذت «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «يونيون باي الدولية»، بنجاح أول معاملة تجريبية للدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة في أحد المتاجر بدولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها «نتورك إنترناشيونال» و«يونيون باي الدولية» العام الماضي لإطلاق خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة من «يونيون باي» في أجهزة الدفع لدى نحو 10 آلاف تاجر في دولة الإمارات.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المزيد من الراحة لحاملي بطاقات «يونيون باي» الذين يستخدمون تطبيق «UnionPay»، خدمة الدفع الآمنة والفعالة والسريعة التي توفرها الشركة.

وقد ساهمت مبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تقدر قيمة مشاريعها بمليارات الدولارات في ترسيخ مكانة جمهورية الصين الشعبية كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات منذ عدة سنوات.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي؛ فقد استقبلت دولة الإمارات في عام 2018 نحو 15.9 مليون زائر صيني، الأمر الذي يعزز من أهمية بطاقات «يونيون باي» كوسيلة لإجراء المدفوعات.

وباتت بطاقات «يونيون باي» في الوقت الحالي تحظى بالقبول للتسوق عبر الإنترنت أو عبر المتاجر التقليدية في جميع أنحاء الدولة. وفي عام 2018 ازداد حجم استخدام بطاقات «يونيون باي» الصادرة محلياً بنسبة 20 ٪ مقارنة مع العام 2017.