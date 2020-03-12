«زوهو» توفر منصة للعمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو»، شركة التكنولوجيا ومقرها دبي، عن إطلاق منصة «ريموتلي» (Remotely) الافتراضية المجانية لتعزيز التعاون والإنتاجية، التي تتيح لأكثر من 8000 موظف وما يقرب من 50 مليون مستخدم للشركة، منتشرين في كافة أنحاء العالم، خيار العمل من المنزل.

وتعد المنصة حلاً مبتكراً ومجانياً يسمح لمجموعات كبيرة من الأشخاص بمواصلة أعمالهم من المنزل، وذلك في ضوء تزايد المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا وفي ظل دعوة المؤسسات موظفيها إلى تجنب السفر غير الضروري والعمل من المنزل.

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «زوهو»: تتضمن منصة «ريموتلي» الافتراضية المجانية 10 تطبيقات مختلفة تمكّن من خلق قوة عمل إلكترونية متكاملة لتنفيذ المهام بصورة متسقة. حيث تسمح الأدوات معاً لأي شركة بمتابعة عملياتها على أكمل وجه، مع المحافظة على الإنتاجية العالية. ويشجع حل «ريموتلي»، المتوفر مجاناً، الشركات على وضع صحة وسلامة موظفيها في المقام الأول.

ومن بين التطبيقات التي تتضمنها منصة «ريموتلي»، تطبيق «كليك»، الذي يوفر مجموعة من خيارات التواصل التي تسمح بمناقشة المسائل الهامة مع الزملاء في الفريق أو العملاء، و«زوهو ميتينغ» و«زوهو شوتايم»، وهي تطبيقات للتواصل الجماعي يمكن من خلالها عقد لقاءات العمل أو التدريب عن بعد، و«زوهو بروجيكتس» و«سبرينتس» لإدارة المشاريع، بالإضافة إلى «زوهو أسيست»، تطبيق الدعم والوصول عن بعد القائم على السحابة الذي يساعد على تحديد المشكلات وإصلاحها، و«زوهو لينس» الذي يستخدم الواقع المعزز لمساعدة الكادر الفني على القيام بأعماله بصورة أفضل، وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وتعمل زوهو باستمرار على زيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة. وفي العام 2018، أطلقت زوهو إصداراً متوافقاً مع ضريبة القيمة المضافة VAT لبرمجيات المحاسبة الخاصة بها «زوهو بوكس». ولدى زوهو قاعدة مستخدمين تزيد على 50 مليون مستخدم في أكثر من 180 بلداً.