نساء الإمارات الأكثر إيجابية

المصدر: (دبي - البيان)

تشعر نصف القيادات النسائية في دولة الإمارات بأنهن يمتلكن الدوافع لإحداث تأثير إيجابي حول العالم؛ مقارنة بـ 32٪ من نظرائهن في العالم، جاء ذلك وفقاً لتقرير «توقعات القيادات النسائية في دولة الإمارات» الصادر عن «كي بي إم جي»؛ كما تشعر الأغلبية من المستطلعة آراؤهم (74٪) أن من بين مسؤوليتهن الشخصية مواءمة السياسات لتعكس قيم العملاء.

وكشف التقرير عن أنه على الرغم من أن 78٪ من القيادات النسائية يبدين تفاؤلهن بشأن آفاق نمو شركاتهن، فإن 40٪ منهن فقط يثقن في الاقتصاد العالمي. وترى القيادات أن الكفاءة والابتكار يشكلان عنصرين حيويين في نجاح شركاتهن في المستقبل.