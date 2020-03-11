أﭬايا: مؤسسات الإمارات جاهزة تقنيا لتطبيق العمل عن بُعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شركة أﭬايا المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجية لمراكز التواصل جهازية المؤسسات الإماراتية من الناحية التقنية لتنفيذ مبادرة العمل عن بعد بنجاح.

وأثنت الشركة على الجهود الحثيثة المبذولة من قيادة وحكومة الإمارات لتحقيق الريادة في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية لدعم سير الخدمات الحيوية للمواطنين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا- كوفيد 19 في الدولة.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أﭬايا الدولية: "في ظل المخاوف العالمية من انتشار فيروس كوفيد-19، تبذل حكومة دولة الإمارات جهود كبيرة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالدولة، وبوصفنا شريكاً تقنياً رئيسياً للعديد من المؤسسات الحكومية، نثني على الجهود والاستثمار في استخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لتجنب آى تأثير محتمل على سير العمل في خدمة العملاء بالدولة، أن استثمار هذا الجهات لسنوات عديدة في دعم تطوير التقنيات بمراكز التواصل الخاصة بها، قد أثمر عن توفير الإمكانيات والقدرات الضرورية لتمكين الموظفين من العمل عن بُعد".