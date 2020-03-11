100 معرض مجوهرات تحتفل بعيد الأم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، عن تنظيم حملتها الخاصة «أمي غاليتي» بمناسبة عيد الأم عبر أكثر من 100 معرض مجوهرات، بالتعاون مع ثمانية شركاء من تجار المجوهرات، ستقدم النسخة الثالثة من الحملة مجموعة حصرية من تصاميم المجوهرات المخصصة للأمهات.

بالإضافة إلى خصومات خاصة تصل إلى 70% على مجموعة مختارة من المجوهرات،. ستبدأ الحملة من اليوم وتستمر حتى 21 مارس الجاري.

توفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالتعاون مع شركائها في حملة «أمي غاليتي» مجموعة متنوعة من المجوهرات مثل القلادات المصممة بشكل أنيق والأساور المرصعة بالألماس. لنجاح هذه الحملة يتعاون مع المجموعة ثماني أسماء كبرى في مجال المجوهرات وهم: ليالي للمجوهرات، بفلح للمجوهرات، مجوهرات جوهرة، كوشي للمجوهرات، لاماركيز، مجوهرات لايف ستايل فاين، ومالابار للذهب والمجوهرات، مجوهرات أميرة.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «بعد نجاح حملتنا الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، نستعد الآن لحملة عيد الأم. للاحتفال بالجوهر الحقيقي للأمومة، سيقدم تجار المجوهرات المشاركون تصاميم رائعة خاصة بهذه المناسبة لمتسوقي المجوهرات، بالإضافة إلى العديد من العروض المذهلة. إنها فرصة مميزة للجميع للاعتراف بفضل الأمهات وعاطفتهم الكبرى التي تجعل حياة المرء ممتلئة بالفرح والسعادة».