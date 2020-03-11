%97 من المؤسسات تتجه للسحابة الهجينة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة نوتانيكس المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية للمؤسسات، النتائج الخاصة بالمؤسسات في دولة الإمارات ضمن تقريرها السنوي «مؤشر أعمال المؤسسات في السحابة»، وأظهر تقرير العام 2019 أن أغلب المؤسسات بالإمارات (97%) ترى أن نموذج السحابة الهجينة يوفر بيئة تكنولوجيا معلومات مثالية لإنجاز الأعمال ويعتبر الخيار الأكثر أماناً.

وبالرغم من أن المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أقل نسبة في استخدام السحابة الهجينة اليوم، كما أن التوقعات لنمو الأعمال في السحابة خلال الـ 24 أشهر المقبلة أقل من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتوقعات العالمية أيضاً، فإن مؤسسات الدولة المشاركة في التقرير أشارت إلى أن هناك خططاً للوصول إلى النسب العالمية في غضون فترة الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، مع توقع نمو الأعمال في السحابة الهجينة بنسبة 51% بما يتماشى مع توقعات المؤسسات بالدول الأخرى لنمو الأعمال في السحابة خلال هذه الفترة.

وأوضح آرون وايت، المدير الإقليمي للمبيعات في الشرق الأوسط لشركة نوتانيكس: «أشارت التقارير إلى أن السحابة الهجينة هي الأمثل للمؤسسات في المستقبل.

حيث تشكل ضرورة مهمة لدعم الأعمال في ظل زيادة الحاجة إلى التحول الرقمي، وهي تتيح للمؤسسات إدارة التطبيقات بسلاسة وفعالية وفقاً لاحتياجات العمل، ولكن الوصول لاعتماد هذا النموذج المثالي في تكنولوجيا المعلومات يتطلب حلولاً شاملة من المزودين، بالإضافة إلى خبرة واسعة في تصميم وتشغيل نموذج السحابة الهجينة بكفاءة».