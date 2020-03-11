«طيران كانتاس» الأسترالية تخفض رحلاته الخارجية بمقدار الربع بسبب كورونا

المصدر: (كانبرا - د ب أ)

خفضت شركة الطيران الأسترالية «كانتاس» رحلاتها الدولية بحوالي الربع للأشهر الستة المقبلة بسبب تأثير فيروس كورونا.

وقالت «كانتاس» أمس إن انتشار الفيروس في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأسابيع القلائل الماضية، وفي أنحاء آسيا، أدى إلى انخفاض مفاجئ وكبير في الطلب على السفر. وبشكل عام، يجري تخفيض عدد الرحلات الجوية بنسبة 23% في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت كانتاس إن أكبر تخفيضات في عدد الرحلات كانت في مسارات آسيا، حيث تراجعت بنسبة 31%، بينما ستشهد الخطوط إلى الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 19%.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي للشركة: إن مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين سيطالهم تأثير ذلك إما بعدم حصولهم على رواتب أو تخفيضها وكذلك عدم صرف علاوات، في حين أن الشركة ستسجل خسائر في الربع الأخير من العام.