ارتفاع تكاليف الأجور في ألمانيا 2019

المصدر: (فيسبادن - د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس، زيادة تكاليف الأجور بقوة في ألمانيا خلال العام الماضي على نحو لم تشهده البلاد منذ سبعة أعوام.

وأوضح المكتب أمس بمقره في مدينة فيسبادن غربي البلاد، أن تكلفة ساعة العمل زادت العام الماضي بنسبة 3% عما كانت عليه في عام 2018.

وبشكل تفصيلي أوضح المكتب أن البدلات مثلا ارتفعت بنسبة 3.2% خلال العام الماضي أي بمعدل أسرع من إجمالي الدخل الذي زاد العام الماضي بنسبة 2.9% فقط.

يذكر أنه عام 2012 سجل أقوى زيادة إجمالية في تكاليف العمل بنسبة 3.1%.

ومقارنة بأوروبا زادت تكاليف الأجور في الاقتصاد الوطني الألماني بشكل طفيف العام الماضي عن المتوسط الأوروبي الذي بلغ 2.9%.